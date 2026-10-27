Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il Milan ha trovato un accordo di massima per estendere il contratto di Christian Pulisic fino al 2031: la firma avverrà nei prossimi giorni

Il principale obiettivo della dirigenza delin questa stagione autunnale, durante l'intervallo tra le sessioni di mercato, era quello di concretizzare alcune estensioni contrattuali. Dopo il rinnovo diavvenuto nelle settimane passate, il Milan sarebbe riuscito a raggiungere un accordo preliminare per il prolungamento del contratto con l’attaccante statunitense. Questo è quanto riporta in queste ore il giornalista Gianluca Di Marzio sul suo sito.

L’accordo finale tra le parti

Secondo le ultime notizie, Milan e Christian Pulisic avrebbero trovato un'intesa di massima per un rinnovo fino al 2031, con l'accordo ufficiale che sarà finalizzato nei prossimi giorni. Questo porterà a raggiungere uno degli obiettivi chiave per il proprietario Gerry Cardinale, che durante l'estate ha sottolineato l'importanza del suo connazionale come uno dei giocatori su cui il Milan doveva puntare per iniziare il nuovo ciclo di Amorim. Il terzo calciatore in attesa di un rinnovo, qualora venga confermata la firma dell'americano, è quindi Adrien Rabiot.