Il Milan può guardare con maggiore tranquillità alla prossima sfida di campionato. Il fastidio accusato da Mario Gila nel finale della gara contro la Juventus non sembra infatti essere di particolare entità e il difensore spagnolo non sarà sottoposto ad accertamenti strumentali.

Gila sta bene dopo il problema allo Stadium

Il centrale rossonero aveva lasciato il terreno di gioco poco prima del novantesimo minuto a causa di un fastidio al tendine rotuleo. Una situazione che aveva fatto scattare qualche apprensione, soprattutto considerando il calendario fitto che attende il Milan nelle prossime settimane.

Nel post-partita, lo stesso Gila aveva spiegato l'accaduto: “Non sono ancora riuscito a finire le partite e questo mi dispiace. Oggi ho sentito un fastidio al rotuleo, ma il pareggio non è da buttare via”.

Nessun esame per il difensore

Le sensazioni delle ore successive sono state positive. Gila ha infatti svolto regolarmente la seduta di scarico a Milanello insieme agli altri titolari scesi in campo contro la Juventus.

Il difensore non effettuerà quindi esami clinici per valutare il fastidio accusato all'Allianz Stadium. Un segnale incoraggiante per Ruben Amorim, che potrà contare sullo spagnolo senza dover gestire al momento una nuova emergenza nel reparto arretrato.

Obiettivo Lazio

Il prossimo appuntamento del Milan sarà sabato alle 18:00, quando i rossoneri saranno impegnati all'Olimpico contro la Lazio.

Gila punta dunque a essere regolarmente a disposizione per la trasferta romana. Dopo il pareggio ottenuto contro la Juventus, il Diavolo vuole dare continuità al proprio percorso e avere il difensore spagnolo a disposizione rappresenterebbe una notizia importante per Amorim.

Per il momento, dunque, il problema accusato da Gila sembra essere soltanto un piccolo contrattempo: nessun esame e nessun allarme in vista della Lazio.