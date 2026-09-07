Il pareggio dell'Allianz Stadium ha lasciato indicazioni differenti alle due squadre e Beppe Bergomi, nel post partita di Juventus-Milan, ha analizzato soprattutto la prestazione del Milan. L'ex difensore si è soffermato sulla posizione di Adrien Rabiot, ancora alla ricerca della collocazione ideale nel nuovo sistema di Ruben Amorim.

“Rabiot ha bisogno di spazio”

Il principale dubbio sollevato dall'ex difensore riguarda l'utilizzo del centrocampista francese, schierato in una posizione più avanzata rispetto a quella ricoperta in passato.

“Rabiot deve giocare lì? È un giocatore forte, ma ha bisogno di spazio, campo, partire un po' più da dietro”.

Secondo Bergomi, le caratteristiche del francese potrebbero essere sfruttate maggiormente permettendogli di avere più campo davanti e maggiore libertà di inserimento.

I cambi hanno inciso ancora

Bergomi ha poi evidenziato un aspetto che ha caratterizzato anche le precedenti partite del Milan: l'impatto dei giocatori subentrati dalla panchina.

“Fino ad adesso ha giocato nei secondi tempi, ribaltando la partita. Ed anche oggi i cambi hanno portato al gol”.

Una considerazione che mette in risalto la profondità della rosa rossonera e la capacità di Amorim di modificare l'andamento delle partite attraverso le sostituzioni.

“Dal Milan mi aspettavo di più”

Nonostante il riconoscimento della compattezza del gruppo, Bergomi non ha nascosto una certa delusione per quanto mostrato dai rossoneri contro la Juventus.

“Dal Milan mi aspettavo di più ma c'è da sottolineare che è squadra”.

Il pareggio permette comunque al Milan di proseguire il proprio cammino senza sconfitte dopo le prime tre giornate, ma la sfida dello Stadium ha evidenziato alcuni aspetti sui quali Amorim dovrà continuare a lavorare.

Tra questi, anche la posizione di Rabiot: trovare il modo migliore per valorizzare le caratteristiche del francese sarà una delle chiavi del nuovo Milan.