Derby, è sufficiente dire così. Milan-Inter è un evento sempre unico, è la partita che appena viene pubblicato il calendario tutti cercano e cerchiano immediatamente. La decima giornata di Serie A 2026/27 si svolgerà sabato 31 ottobre alle 20. 45 durante la notte di Halloween, manca poco ed è tempo di assicurarsi un posto a San Siro per un incontro da non perdere.

I biglietti

È possibile acquistarli online su booking. acmilan. com, presso il, nel Flagship Store di via Dante e su Vivaticket secondo queste modalità:

Fase Abbonati Secondo Verde: mercoledì 23 settembre dalle 12. 00 fino alle 23. 59, ogni abbonato per la stagione 2026/27 al Secondo Verde avrà la possibilità di comprare 1 biglietto in uno dei settori disponibili, con tariffazione dedicata. Alla fine di questa fase, gli abbonati che non hanno preso un settore alternativo riceveranno un posto nel Terzo Blu Est/Ovest, senza costi aggiuntivi;

Fase Abbonati: da giovedì 24 settembre alle 15. 00 fino a domenica 27 settembre alle 23. 59, ogni abbonato per la stagione 2026/27 avrà la possibilità di acquistare 1 biglietto aggiuntivo nei settori aperti, ad un prezzo dedicato;

Fase Milan Club: da venerdì 25 settembre alle 15. 00 fino a domenica 27 settembre alle 23. 59, ogni membro di un Milan Club, inserendo il proprio codice "Tessera Socio Milan Club", potrà ottenere 1 biglietto, intestato ai portatori di "Tessera Socio Milan Club", a prezzo speciale;

Fase CRN Card: da lunedì 28 settembre alle 15. 00 fino a martedì 29 settembre alle 23. 59, ogni titolare di una CRN Card valida potrà comprare 1 biglietto nei settori aperti, con tariffa dedicata;

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Vendita libera: a partire da mercoledì 30 settembre alle ore 15. 00, solo se ci sono posti disponibili dalle fasi precedenti.

Cambio nominativo

Per la partita Milan-Inter non sarà possibile il cambio di nominativo per i biglietti comprati in tutte le fasi di vendita; per coloro che hanno un abbonamento per la stagione 2026/27, invece, il cambio nominativo sarà consentito una sola volta. Gli abbonati del Secondo Anello Verde che decideranno di essere trasferiti al Terzo Anello Blu per il match Milan-Inter avranno la possibilità di cambiare il nominativo del loro posto per questa partita, sempre nel limite delle opzioni di cessione per il tipo di abbonamento acquistato (Classic/Plus).

Upgrades del match

Fast Track - Permette di saltare le code agli ingressi di San Siro, accedendo più velocemente attraverso un varco dedicato. Il costo del Fast Track inizia da 9€ e può essere acquistato fino al momento del fischio d'inizio, per alcuni settori selezionati.San Siro Museum Experience - Il Museo di San Siro si rinnova e accoglie tutti i sostenitori rossoneri offrendo un servizio esclusivo, grazie all'iniziativa San Siro Museum Experience: vivi l'atmosfera del pre-partita in un contesto straordinario, approfittando del servizio di ristorazione incluso mentre osservi i trofei iconici e i reperti storici che hanno contribuito a scrivere la storia del Milan e della Scala del Calcio. Il costo per l'acquisto è di 60€. Tutti gli aggiornamenti per i giorni delle partite possono essere ottenuti dai tifosi che hanno già un titolo d'ingresso allo stadio.

Tifosi con disabilità

Il biglietto ha un prezzo di 35€, che include il titolo d'ingresso per il tifoso con disabilità e per l'accompagnatore maggiorenne. Per poter accedere alle vendite, che saranno attive nelle settimane successive, è fondamentale registrarsi o effettuare il login al portale apposito, seguendo le indicazioni riportate nel link fornito.