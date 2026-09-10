Il futuro di Christian Pulisic resta una delle priorità del Milan. L'attaccante americano rappresenta una delle pedine più importanti del progetto rossonero e, proprio per questo, la società vuole muoversi con largo anticipo per garantirsi la sua permanenza anche nelle prossime stagioni.

La questione contrattuale verrà affrontata più avanti, ma la posizione del club appare già definita: l'obiettivo è trovare un'intesa con il giocatore senza dover ricorrere necessariamente all'opzione prevista dall'attuale accordo.

Il Milan vuole blindare Pulisic

Il club rossonero avrebbe infatti la possibilità di esercitare unilateralmente l'opzione per prolungare il contratto fino al 2028. La strategia, però, sarebbe differente: il Milan preferirebbe raggiungere un nuovo accordo direttamente con Pulisic.

Una soluzione che permetterebbe alla società di confermare il proprio investimento sul giocatore e, allo stesso tempo, di ribadire la centralità dell'americano nel progetto tecnico.

Pulisic al centro del progetto

La trattativa non entrerà immediatamente nel vivo e ci sarà tempo per affrontare tutti gli aspetti dell'eventuale rinnovo. La volontà del Milan, però, è chiara: Pulisic viene considerato un punto fermo anche per il futuro.

Gerry Cardinale non vuole correre il rischio di perdere uno dei giocatori più importanti della rosa e punta quindi a costruire le condizioni per proseguire insieme. Il prossimo capitolo sarà quello del rinnovo, con il club pronto a lavorare per convincere Pulisic a legarsi ancora a lungo ai colori rossoneri.