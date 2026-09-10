Il Milan si prepara ad affrontare un altro importante esame dopo il pareggio ottenuto contro la Juventus. La squadra di Ruben Amorim sarà infatti impegnata sabato alle 18:00 allo Stadio Olimpico di Roma contro la Lazio di Gennaro Gattuso, una delle protagoniste del sorprendente avvio di campionato.

Dopo il confronto diretto con i bianconeri, i rossoneri sono attesi da una nuova trasferta particolarmente delicata. La formazione capitolina ha iniziato nel migliore dei modi la stagione e rappresenterà un banco di prova significativo per capire ulteriormente le ambizioni del nuovo Milan.

Amorim parla alla vigilia della Lazio

Come da programma, Ruben Amorim sarà protagonista della consueta conferenza stampa della vigilia. L'allenatore portoghese incontrerà i giornalisti al centro sportivo di Milanello per presentare la sfida contro la Lazio e fare il punto sulle condizioni della squadra.

L'appuntamento è fissato per domani, venerdì 11 settembre, alle ore 14:00. Sarà l'occasione per conoscere le indicazioni dell'allenatore sui temi principali della gara e per raccogliere eventuali aggiornamenti in vista della trasferta romana.

Verso un altro esame di alto livello

Il Milan dovrà quindi concentrarsi rapidamente sul prossimo impegno. Dopo la Juventus, Amorim dovrà preparare al meglio i suoi per una gara contro una Lazio che ha raccolto risultati importanti nelle prime giornate.

Il confronto con Gattuso aggiungerà inoltre un elemento particolare alla sfida, considerando il passato rossonero dell'attuale allenatore biancoceleste. Sabato alle 18:00, all'Olimpico, arriverà dunque un'altra risposta importante per il nuovo Milan.