Il Milan prepara la trasferta dell'Olimpico con alcune certezze maturate nelle prime giornate di campionato. Tra queste c'è sicuramente la crescita di Alphadjo Cissé, ma anche la ritrovata centralità di Samuel Chukwueze, protagonista in positivo nell'ultima uscita contro la Juventus.

I due hanno avuto un ruolo decisivo nella rete che ha portato momentaneamente avanti i rossoneri a Torino: Chukwueze ha servito l'assist, Cissé ha trovato la conclusione vincente. Un'intesa che Ruben Amorim potrebbe decidere di sfruttare nuovamente contro la Lazio.

Cissé è ormai una certezza

A soli 19 anni, Cissé si è preso rapidamente un ruolo importante nel nuovo Milan. Il classe 2006 ha già realizzato due gol nelle prime tre giornate di Serie A, andando a segno sia contro il Torino sia contro la Juventus.

La rete dello Stadium ha confermato soprattutto la personalità del giovane rossonero, capace di entrare dalla panchina e incidere immediatamente in una partita di altissimo livello.

Chukwueze ha conquistato Amorim

Accanto a Cissé c'è un Chukwueze che sembra vivere una nuova fase della propria esperienza milanista. L'esterno nigeriano ha ricevuto fiducia da Amorim e sta rispondendo con prestazioni sempre più convincenti.

Contro la Juventus è entrato nella ripresa e ha fornito proprio a Cissé il pallone dell'1-0. Non soltanto l'assist, ma anche corsa e personalità hanno convinto il tecnico portoghese.

Ora la domanda è se Amorim deciderà di puntare nuovamente su entrambi dal primo minuto contro la Lazio. La coppia Cissé-Chukwueze potrebbe rappresentare una delle principali soluzioni offensive del Milan nella trasferta romana.