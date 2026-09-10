Christopher Nkunku è tornato a parlare del suo recente passato al Milan. Alla vigilia della sfida tra Como e Lipsia, l'attaccante è intervenuto in conferenza stampa e ha affrontato anche il tema della conclusione della sua esperienza in rossonero.

Il giocatore ha mantenuto toni rispettosi nei confronti della società, ma non ha nascosto la propria sorpresa per il modo in cui è stato gestito il suo percorso prima dell'addio. Parole che riaccendono inevitabilmente l'attenzione su una separazione che, evidentemente, non è stata completamente compresa dal diretto interessato.

Nkunku e il rapporto con il Milan

Nkunku ha spiegato di aver accettato la decisione presa dal club, pur ammettendo di non aver compreso fino in fondo le motivazioni alla base della gestione adottata nei suoi confronti.

“Rispetto la decisione del Milan ma neanche io ho capito perché hanno avuto questa gestione con me. Sono rimasto sorpreso”.

Una frase diretta, ma pronunciata senza voler alimentare una polemica vera e propria. L'attaccante ha scelto di raccontare semplicemente il proprio punto di vista, evidenziando però come il finale della sua esperienza con il Milan abbia lasciato più di qualche interrogativo.

Il rammarico dopo l'addio

Le dichiarazioni di Nkunku fanno quindi emergere una certa amarezza per quanto accaduto nelle ultime fasi del rapporto con il club rossonero. Il giocatore ha ribadito di rispettare la scelta della società, ma allo stesso tempo ha ammesso di essere rimasto sorpreso dalle modalità con cui è stata gestita la situazione.

Un capitolo ormai chiuso, ma che dalle parole dell'attaccante sembra aver lasciato qualche dubbio ancora senza risposta.