Pulisic è pronto a tornare in gioco

Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, ha commentato nel suo canale Youtube su Christian Pulisic

è senza dubbio uno dei misteri di questo inizio di stagione. L'americano, uscito da nove mesi molto difficili, potrebbe finalmente essere pronto per rispondere presente aper la partita che si svolgerà sabato all'Olimpico contro la, ma tutto dipenderà dalle condizioni con cui l'11 rossonero si presenterà a quel match. Nelle prime tre giornatenon era al massimo della forma, quindi l'allenatore portoghese ha deciso di non contare su di lui. Dopo quasi un mese dall'inizio della stagione, è il momento di rimettere le scarpe da calcio e tornare in campo; La Gazzetta dello Sport oggi ha pubblicato in prima pagina ", evidenziando i"Le tracce di Pulisic si sono perse. Il Milan le ha perse, in realtà, non da quando è infortunato durante il Mondiale due mesi fa, ma da quando, forse, ha cominciato a pensare al torneo che avrebbe disputato in estate nella sua nazione. Quindi, lo scorso primavera, dopo una prima parte di stagione molto positiva con il Milan, è scomparso. Credo che molti dei problemi del Milan a fine stagione scorsa siano stati coincidenti con l'uscita di scena di Pulisic, che può essere stata anche una questione mentale. Certo, ci sono state problematiche fisiche, ma senza dubbio il giocatore ha subito il richiamo di un torneo che si sarebbe svolto nel suo paese, un’occasione unica perché l’America aspettava. Penso che Pulisic abbia iniziato a focalizzarsi sul Mondiale con un po' di anticipo. Sarà compito suo riscattarsi e farsi perdonare per ciò che non ha potuto dare nella parte conclusiva della scorsa stagione."

"Qui, però, appare evidente che per Amorim attualmente Pulisic è la riserva di Cisse, quindi starà a Pulisic dimostrare il suo valore sul campo. Dimostrare non con lamentele o risentimenti, ma mostrando di meritare il posto da trequartista, un ruolo in cui lo scorso anno è stato decisivo. Ricordiamo che nel girone d'andata, quando il Milan ha sperato a lungo di lottare per il titolo - o meglio, era in corsa fino a gennaio-febbraio -, questo è stato possibile grazie a Pulisic e a una solida organizzazione difensiva. Con l'assenza di Pulisic, è venuta meno anche l'organizzazione difensiva e il Milan ha subito un drastico crollo negli ultimi due mesi. Ricordiamo quell'epilogo di stagione che ha compromesso l'intero anno e ha portato a questi significativi cambiamenti."