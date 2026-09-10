Il forte avvio di campionato ha ovviamente catturato l'attenzione del CT Roberto Mancini, pronto a considerarlo per le prossime convocazioni della Nazionale maggiore. Per ora, il giovane talento continuerà a fare esperienza con l'U21, ma se le sue prestazioni dovessero restare su questi livelli, potrebbe non essere impossibile una chiamata per la Nazionale maggiore.

Alphadjo Cisse ha fatto la sua scelta, rappresenterà l'Italia, come riportato questa mattina anche da La Gazzetta dello Sport: "Rifiuto della convocazione dalla Guinea. Ora sarà azzurro." La storia di Alphadjo Cisse rappresenta senza dubbio il racconto più affascinante di questo avvio di stagione in casa Milan, ma non solo. La favola di Cisse ha appena preso il via. A soli 19 anni, dopo aver segnato contro il Torino e la Juventus, il giovane rossonero si è affermato come il miglior goleador del Milan nelle prime tre partite di campionato. Questa improvvisa ascesa sembra sorprendente, ma è frutto di impegno, dedizione e una mentalità già molto matura, poiché Cisse è consapevole di non poter abbassare la guardia, sapendo che con Ruben Amorim non ci sono margini per distrazioni.

Fino a poco tempo fa, il suo futuro sembrava distante da Milano. Il club stava considerando un prestito per consentirgli di acquisire esperienza con un impiego costante, ma il gol segnato nell’amichevole contro il Manchester United ha cambiato tutto. La condizione ancora incerta di Pulisic e la partenza di Leao hanno aperto ulteriori spazi per lui. Cisse ha risposto al meglio, in campo, sfruttando ogni opportunità avuta. Il Milan, che lo ha acquistato dal Verona per 8 milioni di euro più 2 di bonus lo scorso gennaio, ora si gode un talento che era già intenzionato a blindare con grande determinazione.

La forza di Cisse non risiede solo nelle sue abilità tecniche. Dopo il serio infortunio alla coscia destra avvenuto a febbraio, Cisse ha dedicato Giugno e Luglio a un lavoro individuale invece di andare in vacanza, presentandosi pronto al ritiro con il Milan. Ora vive da solo a Milano, ma rimane molto legato alla famiglia, mantenendo un profilo riservato e non lasciandosi sopraffare dalla notorietà del momento. Amorim lo stima molto anche per questo, ma il messaggio è chiaro: chi non si allena con impegno, non gioca. Dopo aver segnato contro la Juventus, Cisse guarda avanti. Sabato, spera di tornare titolare contro la Lazio. Il sogno è appena iniziato, ma sembra determinato a viverlo al massimo.