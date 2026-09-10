Ieri Youssouf Fofana è stato presentato ufficialmente come nuovo giocatore del Siviglia durante una conferenza stampa. Il centrocampista francese ha rivelato alcuni particolari riguardanti il suo trasferimento in Andalusia, lanciando anche qualche critica al Milan, suo precedente club. Nella giornata sono emerse alcune informazioni significative relative all'affare tra il Diavolo e il Siviglia, riportate oggi anche dai colleghi di Tuttosport che hanno titolato: "Il Siviglia pagherà solo l'8% lordo dello stipendio di Fofana".

Questa mattina Il Corriere dello Sport ha riportato la notizia "Parla l'ex", in riferimento alle dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa da Youssouf Fofana. Ieri il centrocampista francese è stato ufficialmente presentato dal Siviglia e durante il suo intervento non ha potuto fare a meno di lanciare qualche commento critico nei confronti del club italiano.

Ecco un estratto delle sue parole

"Tutto si è concluso negli istanti finali della finestra di mercato, ma non appena ho ricevuto la chiamata dal Siviglia mi sono convinto rapidamente di voler diventare parte di questo club. Dò priorità a chi dimostra di volermi veramente: ho mantenuto la mia promessa e in poche ore siamo riusciti a definire tutto". L’adattamento sta andando molto bene. Siamo in una grande squadra, con compagni di valore che ci hanno accolto alla grande. Siamo già integrati, abbiamo trascorso qualche minuto in campo e percepiamo la fiducia dello staff".

Fofana ha poi aggiunto: "C'è stata la possibilità di unirsi a diverse squadre, ma dopo quello che è successo con il Lione, ho avuto occasione di venire al Siviglia e sono molto contento. In quel momento, non avrei potuto sognare opportunità migliori, è stato tutto perfetto".