Domani Rafael Leao farà il suo debutto in Champions League con il Galatasaray. E lo farà contro un capitolo del suo passato, nello stadio dello Sporting Club di Lisbona, che lo ha catapultato nel calcio professionistico. Per questo motivo, la squadra turca ha deciso di mandare l’ex rossonero in conferenza stampa prima dell’incontro all'Alvalade. Durante l’intervista con i media, non sono mancate domande sul Milan e su Ruben Amorim, a cui Leao ha risposto in modo tranquillo.

Le dichiarazioni di Rafael Leao sul Milan e su Amorim

"Ci sono periodi nella vita in cui è necessario cambiare. Ho indossato la maglia del Milan per sette anni e dopo averlo fatto, quest'estate ho sentito che era tempo di una nuova avventura. Ho parlato con Amorim, sono sempre stato molto schietto. Non lo conoscevo bene. Dai miei compagni di Nazionale che hanno avuto l'opportunità di lavorare con lui ho sentito solo cose positive, mi hanno sempre detto che è un ottimo allenatore e una persona fantastica. E nel breve periodo in cui abbiamo collaborato, il nostro legame è stato eccellente. Gli ho comunicato che desideravo cambiare squadra e lui ha accettato la mia scelta. Me ne vado con un sorriso e la sensazione di aver fatto il mio dovere. Questo club mi ha dato tanto e credo di aver ricambiato. Ora sono un giocatore del Galatasaray e spero che il Milan continui a mantenere un alto standard e a conseguire grandi risultati. ”