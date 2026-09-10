Il Milan affronterà la Lazio all'Olimpico sabato alle 18, in quello che sarà il secondo grande incontro di fila per la squadra di Ruben Amorim, considerando l'incredibile inizio di stagione del team di Gennaro Gattuso.

Il tecnico portoghese desidera avere a disposizione i migliori giocatori, e per la sfida nella capitale potrebbe contare su uno dei suoi principali punti di riferimento. Infatti, La Gazzetta dello Sport riporta oggi che "Gabbia è sulla via del recupero" dopo il problema alla caviglia che gli ha impedito di partecipare alla gara contro la Juventus.

Caressa sul centrocampo rossonero

Dopo il pareggio acontro i bianconeri, il nuovo Milan di mistersi prepara per la difficile trasferta di. Si tratta di un incontro impegnativo in un contesto storicamente sfavorevole per i rossoneri, mentre i biancocelesti stanno vivendo un ottimo periodo nelle prime uscite di campionato. Riguardo l'ultima partita del Milan contro la Juventus, il noto giornalistasul suo canale YouTube, ha parlato della terza giornata di Serie A e ha analizzato il grande match andato in scena domenica sera tra Juventus e Milan:

"Musah, sebbene abbia fatto diversi errori, ha commesso un numero considerevole di sbagli in fase di supporto contro la Juventus. È un giocatore che riesce a farsi sentire in mezzo al campo, lo fa anche Rabiot, ma Musah lo fa con maggiore intensità. Capisco che Amorim potrebbe pensare di schierare Rabiot più avanzato, ma se lo posizioni più in alto non gli consenti di fare, come dice il mio amico Beppe, il cavallo, ovvero di inserirsi. Questa questione necessita di essere sistemata".