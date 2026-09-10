La gara contro i biancocelesti sarà chiave per rialzarsi dal pareggio contro la Juventus e rimanere attaccati alla vetta
Leao-Milan, addio in estate?
Il Milan affronterà la Lazio all'Olimpico sabato alle 18, in quello che sarà il secondo grande incontro di fila per la squadra di Ruben Amorim, considerando l'incredibile inizio di stagione del team di Gennaro Gattuso.
Il tecnico portoghese desidera avere a disposizione i migliori giocatori, e per la sfida nella capitale potrebbe contare su uno dei suoi principali punti di riferimento. Infatti, La Gazzetta dello Sport riporta oggi che "Gabbia è sulla via del recupero" dopo il problema alla caviglia che gli ha impedito di partecipare alla gara contro la Juventus.
Caressa sul centrocampo rossoneroDopo il pareggio a Torino contro i bianconeri, il nuovo Milan di mister Ruben Amorim si prepara per la difficile trasferta di Roma contro la Lazio di mister Gattuso. Si tratta di un incontro impegnativo in un contesto storicamente sfavorevole per i rossoneri, mentre i biancocelesti stanno vivendo un ottimo periodo nelle prime uscite di campionato. Riguardo l'ultima partita del Milan contro la Juventus, il noto giornalista Fabio Caressa, sul suo canale YouTube, ha parlato della terza giornata di Serie A e ha analizzato il grande match andato in scena domenica sera tra Juventus e Milan:
"Musah, sebbene abbia fatto diversi errori, ha commesso un numero considerevole di sbagli in fase di supporto contro la Juventus. È un giocatore che riesce a farsi sentire in mezzo al campo, lo fa anche Rabiot, ma Musah lo fa con maggiore intensità. Capisco che Amorim potrebbe pensare di schierare Rabiot più avanzato, ma se lo posizioni più in alto non gli consenti di fare, come dice il mio amico Beppe, il cavallo, ovvero di inserirsi. Questa questione necessita di essere sistemata".
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