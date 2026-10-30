Christian Pulisic ha firmato un nuovo contratto con il Milan: i particolari dell'intesa

Ieri non è stata soltanto una giornata dedicata al, ma anche un momento significativo per la firma diche ha rinnovato il suo accordo con il Milan, estendendolo fino al 2031. L'attaccante statunitense si è recato presso la sede del club per finalizzare una negoziazione che era in corso da diversi mesi, con l'annuncio ufficiale previsto per oggi, giorno prima del derby meneghino.

Dopo alcuni rallentamenti nei mesi precedenti, a settembre si è registrata una svolta decisiva, quando i rappresentanti del calciatore hanno riallacciato i rapporti con il club, portando a un accordo finale reso possibile anche da un significativo aumento dello stipendio, dato che Pulisic guadagnerà 6,5 milioni di euro per ogni stagione.