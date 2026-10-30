Il fantasista americano rimarrà a Milano per ancora un bel po’ e nel frattempo dopo il rinnovo la testa è già al derby
Christian Pulisic ha firmato un nuovo contratto con il Milan: i particolari dell'intesaIeri non è stata soltanto una giornata dedicata al Generali Stadium, ma anche un momento significativo per la firma di Christian Pulisic che ha rinnovato il suo accordo con il Milan, estendendolo fino al 2031. L'attaccante statunitense si è recato presso la sede del club per finalizzare una negoziazione che era in corso da diversi mesi, con l'annuncio ufficiale previsto per oggi, giorno prima del derby meneghino.
Dopo alcuni rallentamenti nei mesi precedenti, a settembre si è registrata una svolta decisiva, quando i rappresentanti del calciatore hanno riallacciato i rapporti con il club, portando a un accordo finale reso possibile anche da un significativo aumento dello stipendio, dato che Pulisic guadagnerà 6,5 milioni di euro per ogni stagione.
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