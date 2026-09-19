Christian Pulisic ha festeggiato ieri il suo 28° compleanno e Ruben Amorim potrebbe concedergli il regalo che aspetta da tempo: una maglia da titolare. Domenica sera, a San Siro contro il Lecce, l’attaccante americano è infatti candidato a partire dal primo minuto per la prima volta in questa stagione. Dopo aver giocato soltanto alcuni spezzoni contro Lazio e Benfica, il numero 11 vuole ritrovare spazio e lasciarsi alle spalle un 2026 finora complicato.

Pulisic, il digiuno di gol da interrompere

Come riportato da Tuttosport, a metà settembre Pulisic non ha ancora trovato la sua prima rete nell’anno solare 2026. L’ultimo gol risale al 28 dicembre 2025, quando andò a segno in Milan-Hellas Verona di Serie A.

Da quel momento, l’attaccante non è più riuscito a segnare né con la maglia rossonera né con la nazionale statunitense. Un dato che rende ancora più importante la possibilità di ritrovare continuità e fiducia sotto porta.

Amorim valuta il ritorno dal primo minuto

Finora Pulisic ha avuto un minutaggio limitato nelle prime uscite stagionali, ma la sfida con il Lecce potrebbe offrirgli l’opportunità di cominciare dal fischio d’inizio. Una chance per riprendere ritmo e mettere le proprie qualità al servizio della squadra.

La possibile titolarità rappresenterebbe anche un segnale di fiducia da parte di Amorim, che ha bisogno di ritrovare il contributo offensivo di uno dei giocatori più importanti della rosa.

Serve ritrovare il vero Pulisic

Il Diavolo ha bisogno di maggiore incisività negli ultimi metri e il ritorno al gol dell’americano potrebbe dare una spinta significativa al reparto offensivo. Pulisic, per caratteristiche e capacità di creare occasioni, può essere una risorsa preziosa quando riesce a esprimersi con continuità.

La gara contro il Lecce diventa così un’occasione per provare a cancellare lo zero nel tabellino del 2026 e ripartire. Il regalo di compleanno più atteso, per lui e per il Milan, sarebbe ritrovare il gol.