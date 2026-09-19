Il Milan ha voluto rendere omaggio a Sandro Mazzola, storico campione dell’Inter e della Nazionale italiana, scomparso nelle scorse ore. Attraverso un messaggio pubblicato su X, il club rossonero ha espresso il proprio cordoglio, ricordando la figura di un protagonista importante della storia del calcio italiano e sottolineando il rispetto per uno dei suoi rivali più rappresentativi.

Il Milan esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Sandro Mazzola, rivale storico e leale, leggenda dell’Inter e della Nazionale, protagonista della storia del calcio italiano.



Un grande campione, una bandiera, un uomo che ha rappresentato un’epoca indimenticabile del… pic.twitter.com/wSC3SOE5iw — AC Milan (@acmilan) September 19, 2026

Il messaggio del Milan per Mazzola

Nel proprio messaggio, il club rossonero ha ricordato Mazzola come un avversario storico, ma anche leale, capace di lasciare un segno indelebile nel calcio italiano.

Il comunicato ufficiale del Milan:

“Il Milan esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Sandro Mazzola, rivale storico e leale, leggenda dell’Inter e della Nazionale, protagonista della storia del calcio italiano. Un grande campione, una bandiera, un uomo che ha rappresentato un’epoca indimenticabile del nostro calcio. AC Milan si stringe alla famiglia Mazzola e a quella nerazzurra in questo momento di dolore. Ciao, Sandro”.