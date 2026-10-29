Christian Pulisic è arrivato a Casa Milan per firmare il rinnovo del contratto con il club rossonero. La notizia è stata riportata in diretta da Peppe Di Stefano su Sky Sport, confermando gli aggiornamenti circolati nelle ultime ore. Per l'attaccante statunitense classe 1998 è pronto un nuovo accordo fino al 30 giugno 2031, un segnale importante della volontà della società di puntare ancora su uno dei suoi principali riferimenti offensivi.

Pulisic, firma sul rinnovo: accordo fino al 2031

Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, è arrivato il momento della firma. Pulisic si è presentato nella sede rossonera per formalizzare il prolungamento, destinato a legarlo al Milan per altre stagioni.

L'intesa rappresenta un passaggio significativo nella pianificazione del club, che considera l'americano una pedina centrale per il presente e per il futuro. L'ufficialità del rinnovo è attesa dopo il completamento delle formalità, mentre la nuova scadenza fissata al 2031 testimonia la volontà di proseguire insieme.