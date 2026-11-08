Christian Pulisic parla a DAZN prima di Genoa-Milan: il confronto dopo il ko contro il Ferencvaros, la voglia di vincere e le sue condizioni fisiche.
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Christian Pulisic è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal fischio d'inizio di Genoa-Milan, gara valida per l'undicesima giornata di Serie A.
Le parole di Pulisic prima di Genoa-Milan
Il confronto dopo la sconfitta contro il Ferencvaros: “Per noi è importante cambiare questa cosa… Si vede che quando giochiamo contro l’Inter o questi avversari giochiamo bene e vinciamo, ma è importante vincere anche oggi. Trovare i tre punti e trovare continuità”.
Le condizioni fisiche: “Mi sento molto bene, al 100%. Non voglio dire il miglior Pulisic ma voglio continuare così”.
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