Sono state diramate le formazioni ufficiali di Genoa-Milan, gara valida per l'11ª giornata di Serie A, in programma alle ore 15 al Luigi Ferraris. Ruben Amorim sorprende con alcune scelte nell'undici iniziale: spazio dal primo minuto a Alphadjo Cisse, Sankhoun Diawara e Yunus Musah. In attacco Christian Pulisic agirà alle spalle di Gonçalo Ramos. Daniele De Rossi risponde con il 3-5-1-1, affidandosi a Vitinha e Osmajic nel reparto offensivo.

Genoa-Milan, le scelte ufficiali di Amorim e De Rossi

GENOA (3-5-1-1): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Messias, Ehizibue, Traore, Wiafe, Ellertsson; Vitinha; Osmajic. All. De Rossi.

MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Musah; Moreira, Modric, Rabiot, Cisse; Pulisic; Ramos. All. Amorim.