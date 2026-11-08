SportWeek ha scelto di mettere Luka Modric in evidenza sulla sua copertina, includendo anche alcune sue affermazioni sul rinnovo con il Milan

Oggi SportWeek, il supplemento settimanale della Gazzetta dello Sport, ha messo Luka Modric in copertina, riportando alcune delle sue dichiarazioni riguardanti la vittoria del Milan nel derby di Milano con un punteggio di 3-1: "È stata un'affermazione straordinaria e considero questa la nostra migliore prestazione stagionale. Abbiamo guadagnato questi tre punti, fondamentali per il nostro morale e sicurezze. Come squadra stiamo progredendo, e se riusciamo a limitare le flessioni nelle performance che si presentano durante l'anno, avremo opportunità di competere per il titolo, che rimane il nostro obiettivo. Stiamo implementando sempre meglio le idee del mister, siamo sulla strada giusta e il nostro stadio ci motiva: i tifosi del Milan sono fantastici".

Riguardo al suo rinnovo con il Milan e il futuro, Modric si è mostrato chiaro: "Mi sento in forma e con una forte passione, ambizione e energie. Finché mi sentirò in questo modo, desidero continuare a giocare. Inoltre, al Milan sono apprezzato, proprio come io continuo ad amare il calcio. Non ho avuto esitazioni quest'estate, dopo aver avuto conversazioni con Amorim e il club: loro volevano che restassi e io avevo solo bisogno di percepire di essere voluto. Il Milan è la mia squadra e desidero supportare i giovani nel loro percorso di crescita".