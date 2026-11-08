Il tecnico portoghese vuole ottenere tre punti prima della sosta e non può sbagliare i primi undici titolari
Dopo la dura sconfitta in casa contro il Ferencváros in Europa League, il Milan guidato da Ruben Amorim si prepara a tornare in campo per il campionato prima della seconda pausa stagionale dedicata alle nazionali. I rossoneri affronteranno il Genoa a Marassi in occasione dell'undicesima giornata di Serie A, con il fischio d'inizio fissato per domenica 8 novembre alle 15. 00. Di seguito sono riportate tutte le informazioni utili riguardanti l'incontro: formazioni probabili, ultime notizie, arbitri e modalità di visione della partita. Prima del match, Amorim non svolgerà la consueta conferenza stampa.
FORMAZIONE PROBABILE DEL MILAN (4-3-3)16 Maignan34 Gila 5 De Winter 13 Diawara 2 Estupinan80 Musah 14 Modric 12 Rabiot22 Moreira 9 G. Ramos 11 Pulisic
In panchina: 41 Bouyer, 96 Torriani, 42 F. Terracciano, 48 M. Cissé, 33 Bartesaghi, 47 Perera, 30 Jashari, 28 Comotto, 55 Vos, 40 Ossola, 20 Hutchinson, 70 Cisse, 49 Menon, 73 Camarda. Allenatore: Ruben Amorim.
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