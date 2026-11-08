A pochi minuti dal fischio d'inizio di Genoa-Milan, Ruben Amorim è intervenuto ai microfoni di DAZN per presentare la sfida valida per l'undicesima giornata di Serie A. L’allenatore rossonero ha parlato della necessità di reagire dopo la sconfitta contro il Ferencvaros in Europa League, indicando le caratteristiche del Genoa e gli aspetti che la sua squadra dovrà migliorare.

Le parole di Amorim prima di Genoa-Milan

Sulla partita: “Dobbiamo rispondere a quanto visto nell’ultima partita. Dobbiamo essere competitivi: è quello che voglio vedere oggi. Una squadra che è competitiva. L’abbiamo già dimostrato in stagione: una squadra che può giocare un buon calcio ma dobbiamo essere competitivi”.

Sugli errori contro il Ferencvaros: “La cosa più importante è usare quello che non abbiamo fatto nell’ultima partita e farlo oggi. Oggi sappiamo che il Genoa è una squadra solida, molto forte nei primi minuti delle partite. Sono forti nel pressing e nelle transizioni. Se guardate alle ultime partite abbiamo avuto problemi proprio in questi aspetti. Quindi dobbiamo usare quello che non è andato nelle partite scorse per preparare al meglio questo”.

Su Musah terzino sinistro: “Il piede destro sulla corsia di sinistra. A volte si tratta solo delle caratteristiche dei giocatori e delle qualità che vogliamo avere. Ci sono tanti aspetti”.