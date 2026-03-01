Post-partita, Pavlovic: “Partita molto difficile, importanti i 3 punti”

Le dichiarazioni del post-partita di due protagonisti della vittoria rossonera: i due marcatori Strahinja Pavlovic e Rafael Leao.

Al termine del match vinto dal Milan contro la Cremonese per 0-2 sono intervenuti ai microfoni di DAZN due protagonisti assoluti della gara per i rossoneri, ovvero gli autori delle reti che l’hanno decisa: Strahinja Pavlovic e Rafael Leao. Ecco le loro dichiarazioni.

Le parole di Pavlovic

Sulla partita:

“Una partita molto molto difficile, la cosa importante erano i 3 punti. Ora andiamo al derby con una vittoria”.

Sui miglioramenti fatti in questa stagione:

“Sono contento della mia stagione fin qui. Grazie al mister, con lui mi sento molto bene e sono migliorato molto”.

Le parole di Leao

Sul derby:

“Dovevamo finire bene questa partita e vincere, era fondamentale e abbiamo vinto. Contro l’Inter sarà un’altra partita, non dico decisiva. Ma il derby è sempre una partita anche a livello personale per tutti noi. Arriviamo lì con tutto il rispetto dell’Inter, che è una grande squadra, ma con la voglia di fare risultato. Dovremo prepararla molto bene, il mister conosce questa partita. Secondo me ci arriveremo pronti”.

Sul significato di una partita come il derby:

“È una partita molto bella da giocare, una partita che carica. Questa settimana che inizia si sente, anche fuori Milano. A tutti piace giocare queste partite. Ai miei compagni chiedo di dare il massimo e di prenderla come una cosa personale, perché è una partita da ‘vita o morte’”.