RIVIVI IL LIVE |Cremonese-Milan: 0-2| Decisivi Pavlovic e Leao

90+ 5′- Finisce qui! Il Milan soffre ma s’impone sulla Cremonese. Allo Zini finisce 0-2
90+ 3′- LEAO raddoppia!! Rinvio di Maignan, spizzata di Fullkrug, da sotto metà campo Nkunku si invola verso la porta e serve Leao per il più facile dei gol.
90′- Ci sono 4 minuti di recupero
89′- PAVLOVIC! Vantaggio Milan! Cross bellissimo sul secondo palo spizzato da De Winter e messo in porta dalla deviazione di Pavlovic
88′- Problemi per Bartesaghi: viene sostituito da Estupinan
86′- Occasione per Fullkrug di testa! Corner battuto veloce dal Milan, cross di Modric per Fullkrug che stacca di testa ma manda alto
85′- Va via Nkunku sulla fascia destra, Maleh lo mette giù e viene ammonito
83′- Milan che fa fatica a trovare sbocchi, ci prova Ricci da fuori, palla a lato
81′- Cambio Cremonese: esce Vandeputte, entra Grassi
79′- Para Maignan su Luperto! Ben posizionato il portiere francese sventa quest’occasione costruita dalla Cremonese su palla inattiva
78′- Doppio cambio Milan: escono Tomori e Pulisic, entrano Athekame e Nkunku
76′- Dribbling di Leao su Terracciano, il difensore della Cremonese lo mette giù e viene ammonito
72′- Se ne va via Leao centralmente e si ritrova con bello spazio per calciare da dentro l’area col destro: il tiro leggermente deviato viene bloccato da Audero
66′- Triplo cambio Cremonese: escono Vardy, Zerbin e Bianchetti, entrano Djuric, Barbieri e Terracciano
65′- Contropiede Cremonese sventato da Pavlovic che poi viene contrastato e concede un’occasione alla Cremonese, con Zerbin che serve Vandeputte dal limite, la conclusione però è alta
62′- Doppio cambio Milan: escono Fofana e Saelemaekers, entrano Ricci e Fullkrug
60′- Altra occasione non sfruttata perfettamente da Leao! Palla in mezzo di Rabiot dalla sinistra, Leao disturbato da Audero mette alto
59′- Occasione per Bonazzoli sugli sviluppi di un corner, pallone però alto
50′- Progressione vecchio stile di Leao dalla sua posizione, però una volta entrato in area si allunga il pallone e se lo trascina sul fondo
46′- L’arbitro dà il via al secondo tempo
Non ci sono cambi all’intervallo
45+1′- Finisce qui il primo tempo
45+1′- Ancora Audero su Fofana! Palla di Saelemaekers per il francese che conclude rasoterra e angolato dal limite dell’area. Audero tiene ancora a galla i suoi
44′- Audero nega la rete a Pulisic! Si fa tutto il campo Fofana che porta palla e poi consegna perfettamente a Pulisic che davanti al portiere della Cremonese conclude bene ma la parata è eccezionale
40′- Ancora una volta non fischiato un fallo su Saelemaekers, la Cremonese approfitta e riparte in contropiede, Vardy però, arrivato in area, commette un fallo su Pavlovic nel tentativo di liberarsi
34′- Occasione clamorosa per il Milan con Leao che sbaglia un gol a tu per tu! Palla illuminante di Fofana per l’inserimento di Leao che stoppa bene lasciandosi alle spalle l’avversario ma calcia fuori
30′- Bartesaghi si trova il pallone sul sinistro e prova a calciare dalla lunga distanza, pallone alto
26′- Pericolosissima la Cremonese con Bonazzoli! Cross di Pezzella per l’inserimento di Bonazzoli in area, palla a lato di un soffio, ma c’è la deviazione della difesa del Milan. Fin qui l’occasione più rilevante della partita
24′- Bella traccia di Leao per Fofana in area, conclusione deviata, corner
20′- Iniziativa personale di Saelemaekers che parte da sotto la metà campo e arriva al limite dell’area avversaria con un un’ottima guida della palla in corsa. Conclusione però debole e fuori misura
16′- Partita equilibrata fin qui, con la Cremonese molto aggressiva nella riconquista; Milan che prova ad impostare azioni manovrate ma sta mancando qualcosa negli ultimi 30 metri
10′- Cross insidioso di Rabiot dalla sinistra per Leao, Folino salva in corner
7′- In affanno il Milan che fa fatica ad uscire: la Cremonese aggressiva riconquista palla su palla nella metà campo rossonera e costruisce sulle fasce
5′- Strappo della Cremonese su una palla persa da Modric, altro angolo
4′- Cross di Vandeputte deviato da Tomori, primo corner del match per la Cremonese
1′- Calcio d’inizio del match
CI SIAMO! A breve il Milan affronterà la Cremonese nel match valido per la 27esima giornata di Serie A. Segui il live testuale