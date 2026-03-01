IlMilanista.it
RIVIVI IL LIVE |Cremonese-Milan: 0-2| Decisivi Pavlovic e Leao

Stefania Palminteri – 1 Marzo, 12:30

Il Milan è pronto ad affrontare la Cremonese nel match valido per la 27a giornata di Serie A. Segui il live del match insieme a noi!

90+ 5′- Finisce qui! Il Milan soffre ma s’impone sulla Cremonese. Allo Zini finisce 0-2

90+ 3′- LEAO raddoppia!! Rinvio di Maignan, spizzata di Fullkrug, da sotto metà campo Nkunku si invola verso la porta e serve Leao per il più facile dei gol.

90′- Ci sono 4 minuti di recupero

89′- PAVLOVIC! Vantaggio Milan! Cross bellissimo sul secondo palo spizzato da De Winter e messo in porta dalla deviazione di Pavlovic

88′- Problemi per Bartesaghi: viene sostituito da Estupinan

86′- Occasione per Fullkrug di testa! Corner battuto veloce dal Milan, cross di Modric per Fullkrug che stacca di testa ma manda alto

85′- Va via Nkunku sulla fascia destra, Maleh lo mette giù e viene ammonito

83′- Milan che fa fatica a trovare sbocchi, ci prova Ricci da fuori, palla a lato

81′- Cambio Cremonese: esce Vandeputte, entra Grassi

79′- Para Maignan su Luperto! Ben posizionato il portiere francese sventa quest’occasione costruita dalla Cremonese su palla inattiva

78′- Doppio cambio Milan: escono Tomori e Pulisic, entrano Athekame e Nkunku

76′- Dribbling di Leao su Terracciano, il difensore della Cremonese lo mette giù e viene ammonito

72′- Se ne va via Leao centralmente e si ritrova con bello spazio per calciare da dentro l’area col destro: il tiro leggermente deviato viene bloccato da Audero

66′- Triplo cambio Cremonese: escono Vardy, Zerbin e Bianchetti, entrano Djuric, Barbieri e Terracciano

65′- Contropiede Cremonese sventato da Pavlovic che poi viene contrastato e concede un’occasione alla Cremonese, con Zerbin che serve Vandeputte dal limite, la conclusione però è alta

62′- Doppio cambio Milan: escono Fofana e Saelemaekers, entrano Ricci e Fullkrug

60′- Altra occasione non sfruttata perfettamente da Leao! Palla in mezzo di Rabiot dalla sinistra, Leao disturbato da Audero mette alto

59′- Occasione per Bonazzoli sugli sviluppi di un corner, pallone però alto

50′- Progressione vecchio stile di Leao dalla sua posizione, però una volta entrato in area si allunga il pallone e se lo trascina sul fondo

46′- L’arbitro dà il via al secondo tempo

Non ci sono cambi all’intervallo

45+1′- Finisce qui il primo tempo

45+1′- Ancora Audero su Fofana! Palla di Saelemaekers per il francese che conclude rasoterra e angolato dal limite dell’area. Audero tiene ancora a galla i suoi

44′- Audero nega la rete a Pulisic! Si fa tutto il campo Fofana che porta palla e poi consegna perfettamente a Pulisic che davanti al portiere della Cremonese conclude bene ma la parata è eccezionale

40′- Ancora una volta non fischiato un fallo su Saelemaekers, la Cremonese approfitta e riparte in contropiede, Vardy però, arrivato in area, commette un fallo su Pavlovic nel tentativo di liberarsi

34′- Occasione clamorosa per il Milan con Leao che sbaglia un gol a tu per tu! Palla illuminante di Fofana per l’inserimento di Leao che stoppa bene lasciandosi alle spalle l’avversario ma calcia fuori

30′- Bartesaghi si trova il pallone sul sinistro e prova a calciare dalla lunga distanza, pallone alto

26′- Pericolosissima la Cremonese con Bonazzoli! Cross di Pezzella per l’inserimento di Bonazzoli in area, palla a lato di un soffio, ma c’è la deviazione della difesa del Milan. Fin qui l’occasione più rilevante della partita

24′- Bella traccia di Leao per Fofana in area, conclusione deviata, corner

20′- Iniziativa personale di Saelemaekers che parte da sotto la metà campo e arriva al limite dell’area avversaria con un un’ottima guida della palla in corsa. Conclusione però debole e fuori misura

16′- Partita equilibrata fin qui, con la Cremonese molto aggressiva nella riconquista; Milan che prova ad impostare azioni manovrate ma sta mancando qualcosa negli ultimi 30 metri

10′- Cross insidioso di Rabiot dalla sinistra per Leao, Folino salva in corner

7′- In affanno il Milan che fa fatica ad uscire: la Cremonese aggressiva riconquista palla su palla nella metà campo rossonera e costruisce sulle fasce

5′- Strappo della Cremonese su una palla persa da Modric, altro angolo

4′- Cross di Vandeputte deviato da Tomori, primo corner del match per la Cremonese

1′- Calcio d’inizio del match

CI SIAMO! A breve il Milan affronterà la Cremonese nel match valido per la 27esima giornata di Serie A. Segui il live testuale