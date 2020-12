Pjanic: “Messi e Ronaldo esempi da seguire, ma anche Ibra…”

MILANO – L’ex centrocampista di Roma e Juventus Miralem Pjanic, durante il mercato estivo, è passato al Barcellona. Durante l’intervista rilasciata a La Gazzetta della Sport, il regista ha risposto a una domanda su Cristiano Ronaldo e Messi parlando anche del rossonero Zlatan Ibrahimovic: “Messi e CR7? L’ho detto un sacco di volte, sono i migliori in assoluto. Hanno segnato un’epoca del calcio. Sono un esempio da seguire per tanti giovani, ma voglio aggiungere chapeau a Ibra, ha dato leadership al Milan e non era facile alla sua età“. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<