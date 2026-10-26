Ruben Loftus-Cheek si sottoporrà a degli accertamenti diagnostici a causa dell'infortunio riportato durante la partita tra Udinese e Milan. Il centrocampista britannico, entrato nella ripresa, ha dovuto lasciare il campo prematuramente dopo aver avuto un tiro in movimento bloccato da un avversario.

Omari Hutchinson, che ha segnato oggi il suo primo gol con il Milan, ha rilasciato un'intervista a DAZN al termine del match contro l'Udinese. Ecco le sue parole:

Hai donato la maglia del tuo primo gol col Milan a un bambino:

“Conservo la mia maglia del debutto, ciò che conta di più è segnare ed essere un punto di riferimento per i giovani”.

Riguardo a come sfruttare le opportunità:

“Non segnavo da un po', sono contento. E spero di andare a rete nuovamente”.

Chi pensi che vincerà il Pallone d’Oro?

"Kane o Mbappé".

Di seguito la classifica aggiornata della Serie A dopo l'ottava giornata di campionato, conclusa ieri con Udinese-Milan (0-2):

Inter 22

Lazio 22

Milan 18

Roma 18

Como 17

Frosinone 14

Juventus 14

Torino 13

Cagliari 13

Napoli 11

Atalanta 10

Lecce 9

Bologna 8

Sassuolo 8

Monza 7

Genoa 7

Udinese 4

Fiorentina 4

Parma 4

Venezia 3