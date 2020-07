Pioli (con Ibra) vince tre volte: l’analisi post Sassuolo 1-2 Milan

L'analisi post Sassuolo 1-2 Milan

MILANO – Il Milan ha vinto per 1-2 nell’anticipo della 35esima giornata del campionato di Serie A in casa del Sassuolo: decisiva la doppietta di Ibrahimovic, inframmezzata dal momentaneo pareggio su rigore di Caputo per i neroverdi. I rossoneri si portano al momento al quinto posto in classifica con 59 punti, a +1 sulla Roma impegnata oggi a Ferrara, conquistando aritmeticamente la qualificazione alla prossima Europa League.

La partita

Comincia benissimo il Sassuolo, con il gioco di De Zerbi che, forte delle sue certezze, tiene il Milan nella sua metà campo. Donnarumma controlla le conclusioni di Berardi e Caputo, mentre il collega Consigli deve capitolare sulla prima vera grande occasione per i rossoneri: cross perfetto di Calhanoglu per la testa di Ibrahimovic che insacca per lo 0-1. Il Sassuolo non ci sta, ma è il Milan ad avere l’occasione per il raddoppio, ma stavolta il colpo di testa di Ibrahimovic sbatte su Consigli e quello di Kessie finisce poco distante dal palo.

Al 40esimo, grazie ad un consulto VAR, Pairetto assegna rigore al Sassuolo per tocco di braccio di Calhanoglu: Caputo spiazza capitan (per l’uscita per infortunio di Romagnoli) Donnarumma per l’1 a 1. L’equilibrio, però, dura pochi minuti: prima Ibrahimovic segna l’1-2 per il Milan in contropiede su assist di Calhanoglu, poi viene espulso Bourabia per doppia ammonizione.

Nel secondo tempo il Milan si è limitato a gestire le folate offensive del Sassuolo, mai veramente pericoloso dalle parti del 99 rossonero. Occasionissime, invece, per Kessie e Bonaventura, stoppate da Consigli. Chi non si ferma, però, è il Milan, giunto alla terza vittoria consecutiva.

Pioli vince tre volte

Nel mentre si giocava la partita, fuori dal campo è successo qualcosa di clamoroso. Prima le voci dalla Germania, poi la conferma con un comunicato personale: Rangnick ha scelto di comune accordo con la società milanista di non sposare il progetto rossonero, con Pioli che, tramite un comunicato ufficiale apparso sul sito attorno a mezzanotte, rinnova con il Milan fino al 2022. Il tecnico ex Fiorentina, dunque, vince tre volte: vince sul campo contro il Sassuolo, vince perché conquista la matematica Europa League con tre giornate di anticipo, vince perché rinnova con il merito del campo e dei risultati. Con lui resteranno anche Ibrahimovic e Maldini? CLICCA QUI>Intanto, leggi il migliore in campo di Sassuolo-Milan