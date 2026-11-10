Carlo Pellegatti, cronista, ha commentato su Youtube la vittoria del Milan su Genoa: "Non vedevo da tempo una partita così combattuta, tenace. . . Il primo tempo è andato bene, tuttavia il secondo ieri è stato veramente una gara - senza alcuna cattiveria, non voglio accusare nessuno - una gara che ricorda il calcio inglese dei tempi passati.

Analizzeremo i dati che risulteranno piuttosto scarsi, ma non dobbiamo sempre considerare i dati come scarsi per il Milan mentre altre squadre ottengono successi in modo chiaro e controllato. Quando il Milan vince in questo modo, è positivo: ha trionfato in modo chiaro e controllato, eccetto per quell'episodio, perché a parte un paio di parate non impossibili, Maignan non è stato molto sollecitato, e nemmeno il portiere del Genoa, dato che il Milan si porta avanti con due reti e poi gestisce la partita. Tuttavia, è stata una sfida significativa per la reazione psicologica dei calciatori dopo le brutte sconfitte in Europa".

Pellegatti continua citando le affermazioni di Amorim al termine di Genoa-Milan

"E giustamente ieri Amorim, che nelle sue dichiarazioni non sbaglia mai, ha affermato: 'Il Milan può competere e avanzare? ' E lui, onestamente, ha risposto: 'Non ho ancora chiaro il vero sentire, le sensazioni esatte per poterlo affermare. Non ho ancora ben chiaro il sentire di questa squadra che, quando disputa le partite importanti e mette in campo questo spirito, può vincere ogni competizione, ma non ho ancora tutte le informazioni'. È stata una partita che ha mostrato sia aspetti positivi che negativi, ma nel complesso un buon spirito".