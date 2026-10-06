Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha discusso degli infortuni di Pervsi Estupinian, che sembrerebbe recuperare in tempi brevi, e in particolare di quello di Alexis Saelemaekers, il quale tornerà solo con l'arrivo del nuovo anno. Ecco le sue considerazioni

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha trattato le esternazioni di Conte e cosa dovrebbe fare il tecnico del Milan, Ruben Amorim, in questa stagione. Di seguito, le sue affermazioni

"Il problema è che Saelemaekers avrà bisogno di un minimo di 3 o 4 mesi. Ciò implica che ottobre, novembre e dicembre siano persi, quindi per Selemeakers il 2026 è finito; lo rivedremo nel 2027. Una bruttissima perdita, poiché Selemakers funge da equilibratore ed è talvolta l’ispiratore di passaggi intelligenti e precisi, quindi si tratta di una perdita notevole. Non avremmo voluto queste infortuni, sebbene possano accadere, ma Selemakers è uno dei giocatori più funzionali, oltre a essere eclettico, versatile, generoso; corre e si impegna molto e quindi per il Milan, sicuramente, rappresenta un'assenza significativa"."Amorim deve semplicemente dimostrare di avere le idee ben chiare, di seguire una linea definita, cercando di individuare il modulo più adatto per i suoi atleti e di progredire sul campo di gioco. Non ci si può aspettare di andare ora a conquistare i campi delle grandi squadre europee, ma il miglioramento è necessario per tornare. Tornare implica crescere gradualmente e fare passi avanti".