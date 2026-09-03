Il Milan si prepara a uno degli appuntamenti più importanti di questo avvio di stagione. I rossoneri affronteranno infatti la Juventus nella sfida valida per la terza giornata di Serie A 2026/27, in programma domenica 6 settembre alle ore 20.45 all’Allianz Stadium di Torino.

Una sfida di grande fascino per la squadra di Ruben Amorim, attesa dal confronto con i bianconeri in un match che si preannuncia particolarmente intenso.

Juventus-Milan, dove vederla in tv e streaming

La partita sarà visibile in esclusiva su DAZN, in diretta streaming e on demand attraverso l’applicazione e i dispositivi compatibili con il servizio.

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Come sempre, per tutti coloro che non potranno seguire la partita in diretta streaming, IlMilanista.it seguirà Juventus-Milan con una diretta testuale.

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