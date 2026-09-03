Archiviato l’avvio di campionato, il Milan entra nella settimana che porta al primo vero big match della stagione. Domenica sera i rossoneri saranno impegnati sul campo della Juventus, in una sfida che rappresenterà un importante banco di prova per la squadra di Ruben Amorim.

Il tecnico portoghese avrà a disposizione gli ultimi giorni per preparare il match e definire le scelte di formazione. L'obiettivo è dare continuità al lavoro svolto in queste prime settimane e arrivare all'Allianz Stadium con la giusta convinzione.

Amorim cerca conferme contro la Juventus

Il Milan ha già iniziato a mostrare alcuni segnali positivi sul piano del gioco e dell'identità. Ora, però, servirà un ulteriore passo in avanti contro un avversario di alto livello.

Amorim dovrà valutare le condizioni dei singoli e decidere se confermare le scelte viste nelle prime uscite o modificare qualcosa per adattarsi alla Juventus.

Un test importante per il nuovo Milan

La trasferta di Torino sarà anche l'occasione per capire il livello di maturazione della nuova squadra rossonera. Il Milan vuole affrontare la Juventus senza snaturare le proprie idee, provando a imporre il proprio gioco anche in uno stadio e contro un avversario tradizionalmente difficili.

La sfida di domenica potrà quindi offrire le prime risposte importanti sulle ambizioni della squadra di Amorim e sul percorso di crescita del nuovo Milan.