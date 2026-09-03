La Lega Serie A ha ufficializzato date e orari del calendario di campionato per il tratto di stagione compreso tra la sesta e l’undicesima giornata. Per il Milan si prospetta un periodo particolarmente intenso, con impegni ravvicinati e sfide importanti per la squadra guidata da Ruben Amorim.

Il calendario del Milan: tutte le partite

Il ciclo di gare si aprirà con la trasferta contro il Sassuolo, prima di una serie di appuntamenti di grande rilievo che culmineranno con il derby contro l’Inter a fine ottobre.

Ecco il programma completo dei rossoneri:

Sassuolo-Milan : domenica 11 ottobre, ore 18:00

Milan-Atalanta : domenica 18 ottobre, ore 18:00

Udinese-Milan : domenica 25 ottobre, ore 20:45

Milan-Bologna : mercoledì 28 ottobre, ore 20:45

Milan-Inter : sabato 31 ottobre, ore 20:45

Genoa-Milan : domenica 6 novembre, ore 15:00

Milan-Frosinone : domenica 22 novembre, ore 15:00

Ottobre da brividi: derby e turno infrasettimanale

Il periodo più intenso sarà quello compreso tra il 25 e il 31 ottobre. Il Milan affronterà prima l'Udinese, poi il Bologna nel turno infrasettimanale e infine l'Inter nel derby.

Un vero tour de force per Amorim e la sua squadra, chiamati a gestire energie e rotazioni in un momento della stagione che potrebbe già rivelarsi fondamentale per il cammino rossonero.