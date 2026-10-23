Un Carlo Pellegatti deluso esprime su Instagram il suo disappunto per la pesante sconfitta subita con un 3-0 dal Bournemouth. Ecco cosa ha dichiarato:

“Desidero iniziare citando un mio amico, che mi scrive: “Come è possibile che in dieci anni abbiamo ottenuto un solo titolo di campionato e due Supercoppe? I nostri successi sono stati davvero pochi, eppure continuiamo a ignorare la Coppa Italia e l'Europa League. Dopotutto, ci sono molte Champions e campionati vinti, giusto? ”. Un'altra clamorosa debacle per il Milan, che incassa immediatamente un gol su rigore. E in seguito si ritrova in dieci a causa dell’espulsione di Maignan, il primo portiere nel passato del Milan a venire espulso in competizioni europee. Anche prima, la squadra schierata da Amorim ha dimostrato di avere ben poco da offrire”.

“Abbiamo effettuato un solo tiro e si trattava di un cross: nessun tiro in porta. Dopo essere rimasti in dieci, avremmo potuto anche tornare a casa, poiché non c'era alcuna reazione. La squadra non mostrava segni di ripresa, non dava l'impressione di poter reagire contro un Bournemouth che aveva schierato cinque riserve inizialmente e ha concluso la partita con dieci riserve. Incredibile. Inoltre, pensavo che sul 2-0 l’allenatore mandasse Rabiot in albergo a riposare. Invece, Rabiot è entrato nel secondo tempo. Per fortuna si è conclusa senza che gli accadesse nulla. Ma avremmo dovuto far giocare le riserve delle riserve. Fortunatamente, non è capitato niente di grave”.

“Tuttavia, ci troviamo di fronte a un'altra situazione imbarazzante… Che cosa intendiamo fare con questa Europa League, visto che negli anni recenti abbiamo conquistato numerosi trofei internazionali? Ora ci aspetta una partita contro il Ferencvaros e l’Olympiakos senza Maignan. Che intenzioni abbiamo per questa Europa League? Interessa a qualcuno? A me, che ho affrontato otto ore di viaggio, alla splendida curva, che ha continuato a sostenere la squadra anche quando è uscita, importa. A noi l’Europa League, perdonatemi, sarebbe piaciuta. Avremmo evitato queste figure indecorose. Lo ripeto per l’ennesima volta: siamo il Milan. Siamo il Milan! ”