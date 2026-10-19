Alla conclusione dell'incontro Milan-Atalanta, terminato 3-2, Adrien Rabiot si mostrava piuttosto infastidito per l'ultima mezz'ora della prestazione della squadra, caratterizzata da un netto calo che ha messo a repentaglio la buona prestazione fornita fino a quel momento. Durante l'intervista con Sky, il francese non ha risparmiato le sue critiche:

"Come si possono dimenticare questi 30 minuti? ""Non si tratta di una questione fisica, ma mentale. Eravamo al comando con 3 gol di vantaggio e poi abbiamo diminuito la nostra attenzione e concentrazione. Quando si affronta una squadra di qualità, si rischia di pareggiare o addirittura di perdere. Avevo già evidenziato dopo la partita contro il Sassuolo, credo, che dovevamo migliorare sotto questo aspetto, riguardo alla mentalità. Il calcio funziona in questo modo: se perdi la concentrazione, puoi finire per perdere le partite. Ottima la prestazione nel primo tempo, ma questa partita va analizzata meglio. Anche i subentrati devono impegnarsi di più, devono entrare in partita con lo spirito giusto, a mio avviso. Comunque, si tratta di 3 punti di grande valore, quindi siamo molto soddisfatti. "

Giancarlo Marocchi, durante il suo intervento a Sky Calcio Club, ha sostenuto la personalità di Rabiot nell'esprimere un commento del genere verso i compagni:

"È un'affermazione di incredibile durezza. È davvero una cosa violenta. Devi avere il coraggio di dichiararlo. Chi è subentrato deve dimostrare a Rabiot, che ha avuto il coraggio, che può meritarsi un posto nel Milan. Con un'affermazione del genere dai l'opportunità agli altri di migliorare. "