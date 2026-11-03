Il giornalista Carlo Pellegatti ha svelato che il destino di Hakan Calhanoglu, attualmente con un contratto in scadenza all'Inter, potrebbe essere legato al Como

Durante la sua presenza negli studi di Pressing, Carlo Pellegatti ha espresso le sue opinioni sulla nuova strategia del Milan riguardo ai contratti: "Sai quale è la differenza rispetto al passato? Tempo fa eravamo soliti vendere calciatori senza mai rinnovare, ora abbiamo prolungato il contratto di Pulisic e Pavlovic e si intende estendere anche quello di Rabiot. Al di là di tutte le dichiarazioni che circolano, questi sono fatti concreti".

Pellegatti ha inoltre menzionato Gonçalo Ramos e Diego Moreira, quest'ultimo protagonista di due assist e un gol nel derby di sabato: "Sapevate che Gonçalo Ramos è al secondo posto in Serie A per il numero di falli commessi? Gioca così lontano dalla porta. . . Penso che sia un record mondiale. Moreira? È stato fortemente voluto da Cardinale".

Alla fine, Pellegatti ha anche fatto sapere dove potrebbe trasferirsi Hakan Calhanoglu se decidesse di lasciare l'Inter al termine di questa stagione (il contratto scade nel 2027): "Sono a conoscenza di dove giocherà Calhanoglu l'anno prossimo se decide di non restare all'Inter. Forse non lo vedremo in montagna, ma sicuramente sul lago di Como".