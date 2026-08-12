Una delle trasferimenti comunicati dal Milan durante quest'estate era quello di Santiago Gimenez. Solo l'infortunio alla caviglia subito nell'ultima partita del Mondiale con il Messico potrebbe aver modificato la situazione. L'attaccante del Milan sta riabilitandosi dal 29 luglio a Milanello e presto potrà recuperare: di conseguenza, la possibilità di lasciare il Milan rimane reale, con il Porto che si è fatto avanti in modo deciso per il giocatore milanista.

Santi Gimenez si prepara al trasferimento

Ultima amichevole estiva: Manchester United-Milan

Questa mattina, il QS fornisce un aggiornamento sulla situazione die sul calciomercato del Milan in generale. Il quotidiano titola: "Milan impegnato nelle cessioni. Gimenez, chance con il Porto". Nel sottotitolo si legge: "Il calciatore non è parte dei piani e ha approvato il trasferimento, si sta discutendo la modalità". È previsto per domani un incontro tra Cardinale e Amorim a Milanello: "Dopo tre giorni di pausa, riprendono gli allenamenti. In arrivo Cardinale: discussione sul mercato congiuntamente ad Amorim. "Dopo le partite contro, resta solo l'ultima amichevole della preparazione estiva. Sabato 15 agosto, la squadra di Amorim sfiderà in Polonia ilguidato da Carrick. Sarà un incontro significativo per il tecnico rossonero, poiché affronta la sua precedente squadra, con la quale non si è separato in ottimi rapporti. Ma oltre a una piccola vendetta personale, Amorim dovrà rapidamente trovare una soluzione per essere pronto all'esordio in Serie A contro il Torino, con l'intento di vincere.

Dove vedere il match di FerragostoData: sabato 15 agosto 2026

Ora: 16. 45

Stadio: Tarczyński Arena di Breslavia, Polonia

Diretta TV: DAZN, Sky Sport