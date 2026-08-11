Filippo Terracciano potrebbe essere uno dei prossimi giocatori a lasciare il Milan. Il difensore classe 2003 è finito nel mirino di Udinese e Monza, interessate a capire la situazione del rossonero e a valutare un possibile affondo nelle prossime settimane.

La dirigenza di via Aldo Rossi è al lavoro per definire diverse operazioni in uscita entro la chiusura del mercato, fissata al 1° settembre. L’obiettivo è quello di alleggerire la rosa e creare spazio per eventuali nuovi innesti.

Terracciano valuta il futuro

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sul classe 2003 avrebbero acceso i riflettori Udinese e Monza. I due club di Serie A stanno monitorando la situazione e potrebbero valutare un possibile trasferimento del giocatore.

Terracciano, nella sua esperienza in rossonero, è stato utilizzato in più ruoli, offrendo la propria duttilità alla squadra. Nonostante questa caratteristica, il difensore non sembra però destinato a rientrare nelle prime scelte di Ruben Amorim, anche alla luce delle valutazioni effettuate durante la tournée estiva.

Il Milan dovrà quindi valutare quale possa essere la soluzione migliore per il futuro del giocatore. Un trasferimento, anche con una formula da definire, potrebbe rappresentare un’opportunità importante per Terracciano, alla ricerca di maggiore continuità, e allo stesso tempo consentire al club di ridurre il numero degli elementi in rosa.

Le prossime settimane saranno decisive per capire se l’avventura al Milan sia destinata a proseguire o se, invece, il difensore classe 2003 lascerà definitivamente i rossoneri.