Nelle recenti ore e, più in generale, negli ultimi giorni, Mike Maignan è stato al centro di molte discussioni sia riguardanti il suo rendimento sul campo che quelli relativi alla vita privata. Tra le polemiche per la sua assenza al funerale di Franco Baresi, criticata da alcuni, e la sua richiesta (approvata dal Milan) di prolungare le sue ferie, il portiere francese è stato al centro di voci e speculazioni. Ci sono state anche notizie sul suo futuro, in particolare riguardo a un possibile interesse da parte dell'Al-Nassr dell'Arabia Saudita, notizia poi smentita nell'ultimo video di Fabrizio Romano.

Maignan rimarrà a Milano: nessun interesse in Arabia Fabrizio Romano commenta le voci riguardo Mike Maignan e l'Al-Nassr: "In queste ore si è discutato di una possibilità di trasferimento dell'ultimo minuto per Mike Maignan. Si è parlato dell'Arabia Saudita e di un interesse da parte dell'Al-Nassr. Finora, da quanto so, l'Al-Nassr non sta cercando portieri. Il club saudita ha recentemente ingaggiato Samu Costa a centrocampo e attualmente non sta trattando con altri giocatori in generale. L'Al-Nassr ci informa che non è alla ricerca di Mike Maignan.”