La sconfitta contro il Bologna continua a far discutere in casa rossonera. Il 4-2 incassato a San Siro ha lasciato delusione e amarezza tra i tifosi, soprattutto per una prestazione che ha evidenziato diverse difficoltà sul piano del gioco. Anche Carlo Pellegatti, ha espresso tutta la propria insoddisfazione attraverso il suo canale YouTube, soffermandosi sulle lacune mostrate dalla squadra e sul momento complicato alla vigilia del derby contro l'Inter.

Pellegatti non ci sta: “Una partita bruttissima”

Il giornalista ha utilizzato parole molto dure per descrivere la prestazione dei rossoneri, sottolineando soprattutto la mancanza di incisività offensiva e la facilità con cui il Bologna è riuscito a trovare la via del gol.

“Una partita bruttissima, bruttissima, che ricalca la prestazione contro il Bologna. Incredibile. Un Milan che effettua praticamente tre tiri in porta, con una manovra offensiva inesistente. Pensate: il Bologna, senza attaccanti veri e propri, segna quattro gol. È una serata durissima per i tifosi del Milan, per me e per tutti i sostenitori rossoneri, indipendentemente dal discorso classifica e dal dover già ridimensionare le ambizioni a fine ottobre. Abbiamo perso l'imbattibilità e io speravo davvero che il Milan potesse arrivare al derby dopo una vittoria netta”.