Carlo Pellegatti commenta su YouTube la battaglia del Milan contro il caro biglietti in trasferta e la proposta di destinare le differenze a Fondazione Milan.
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Gerry Cardinale vuole intervenire in prima persona sul tema del caro biglietti nei settori ospiti. Dopo il comunicato ufficiale del Milan, che ha preso posizione al fianco dei propri tifosi, Carlo Pellegatti ha commentato la vicenda sul suo canale YouTube, soffermandosi sulle iniziative annunciate dalla società rossonera.
Il commento di Pellegatti
“Cardinale vuole prendere in prima persona la questione del caro biglietti nel settore ospiti. Ieri è uscito un comunicato in cui si dice che il calcio italiano deve capire ancora di più l'importanza dei tifosi che si sottopongono a sacrifici”.
Il giornalista ha poi illustrato la prima iniziativa annunciata dal club per affrontare il problema:
“Il Milan già come prima mossa ha annunciato che farà pagare lo stesso prezzo che le squadre decidono per le loro partite in casa contro il Milan ai tifosi della squadra stessa che verranno a San Siro”.
I proventi a Fondazione Milan
Pellegatti ha evidenziato anche la scelta di destinare a Fondazione Milan le eventuali differenze di prezzo, senza trattenere gli importi aggiuntivi nelle casse della società.
“La differenza non la porterà in cassa al Milan, ma la differenza la metterà, ed è meraviglioso, a Fondazione Milan. Ma per Cardinale è una questione seria che vuole portare in Lega”.
Il club rossonero punta così ad aprire un confronto con le altre società di Serie A per arrivare a una maggiore equità nei prezzi dei biglietti per le partite in trasferta.
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