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Ecco la probabile formazione del Bournemouth in preparazione per il match di questa sera contro il Milan in Europa League:
La probabile formazione del Bournemouth (4-2-3-1)1 Petrovic
15 Smith 5 Hill 14 Silva 3 Truffert
12 Adams 10 Christie
37 Rayan 19 Kluivert 16 Tavernier
9 Evanilson
In panchina: 20 Di Gregorio, 18 Diakité, 6 Soler, 4 Cook, 27 Toth, 21 Adli, 11 Gannon-Doak, 7 Brooks, 30 Rodriguez
Tecnico: Marco Rose
Giocatori a rischio: /Squalifiche: /Infortunati: Scott, Kroupi, Milosavljevic, Araujo, Aarons, Sanchez, Forster
La sestina arbitrale di Bournemouth-Milan
Arbitro: Vassilis Fotias GRE
Assistenti: Andreas Meintanas GRE - Michail Papadakis GRE
Quarto ufficiale: Alexandros Tsakalidis GRE
VAR: Dennis Higler NED
AVAR: Alan Kijas AUT
Dove seguire il match
Data: giovedì 22 ottobre 2026
Orario: 21. 00
Stadio: Vitality Stadium
Diretta TV: Sky, NOW TV, Sky Go
Web: IlMilanista.it
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