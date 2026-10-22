Le parole di Justin Kluivert prima della partita di stasera contro il Milan

Nella stagione 2024-25 con il Bournemouth ha siglato un gol e conquistato una vittoria contro il Manchester United allenato da Amorim

Intervistato dai giornalisti de La Gazzetta dello Sport, l’ex giocatore della, che attualmente milita nel Bournemouth, ha parlato della sfida di Europa League che si svolgerà stasera presso il Vitality Stadium contro il Milan. Ecco alcuni passaggi delle affermazioni del calciatore olandese.“Ha avuto un percorso interessante, in particolare con lo Sporting. Con lo United le cose non sono andate come sperava, ma esperienze difficili possono capitare a qualsiasi allenatore. Ora però sta portando avanti un buon lavoro al Milan e sta ottenendo risultati positivi. ”

Qual è la sua sensazione nell’affrontare un ex vincitore del Pallone d’oro come Luka Modric?"È un momento significativo per me. Competere contro un giocatore del suo calibro è davvero incredibile e non si ha l'opportunità tutti i giorni di sfidare un fuoriclasse che ha ottenuto il riconoscimento di migliore al mondo. ”