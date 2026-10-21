Ruben Amorim ha presentato in conferenza stampa la sfida tra Bournemouth e Milan, in programma giovedì sera alle 21:00 e valida per la terza giornata della fase campionato di Europa League. Il tecnico rossonero ha fatto il punto sulle condizioni di Gonçalo Ramos e Samuel Chukwueze, confermando che Alphadjo Cisse avrà spazio nella partita.

Infortuni Milan, Amorim fa chiarezza su Ramos e Chukwueze

Il primo tema affrontato riguarda le condizioni dei due giocatori che rischiano di saltare la trasferta inglese. Amorim ha rassicurato sulle condizioni di Ramos, spiegando che il problema muscolare non sembra particolarmente serio, mentre resta da valutare la situazione di Chukwueze.

“Vedremo domani l’undici iniziale. Gonçalo non ha niente di eccessivamente grave, la situazione di Chukwueze è diversa e valuteremo. In generale tutte le squadre europee hanno problemi con gli infortuni ed è per questo che facciamo rotazioni. Cisse giocherà, ma la posizione la scoprirete domani”, ha dichiarato il tecnico.

Bournemouth-Milan, per Amorim non sarà una partita decisiva

L’allenatore portoghese ha poi analizzato il valore della sfida contro gli inglesi, evitando di definirla decisiva per il percorso europeo del Milan. La terza giornata rappresenta comunque un test importante per misurare il livello raggiunto dalla squadra.

“Non so. Ogni partita sarà decisiva. Siamo alla terza e c’è ancora molto da giocare. Affronteremo una squadra di qualità diversa. Hanno un certo ritmo, sono conosciuti per la loro velocità e la qualità nelle transizioni”, ha spiegato Amorim.

Il tecnico ha aggiunto che i rossoneri dovranno essere pronti a sostenere l’intensità degli avversari: “Sarà una partita diversa, dovremo essere pronti a seguire il loro ritmo. Decisiva no, ma sarà importante per capire il livello e il momento della nostra squadra”.

Cisse, il messaggio di Amorim: “Dobbiamo dargli tempo”

Tra i protagonisti più attesi c’è Alphadjo Cisse, reduce dalla tripletta contro il Salisburgo. Amorim ha confermato che il giovane avrà un’opportunità, ma ha invitato l’ambiente rossonero a non caricarlo di aspettative eccessive.

“La prima cosa è non ingigantire la situazione e mettere pressione sui più giovani. Parlo di noi come club: dobbiamo aiutare i più giovani a capire che il calcio è una montagna russa. È all’inizio di qualcosa, siamo al 50% delle sue potenzialità”, ha sottolineato l’allenatore.

Amorim conosce il Bournemouth: “Stesso ritmo e stesso pressing”

Infine, il tecnico rossonero ha parlato dell’evoluzione del Bournemouth rispetto alla sua esperienza in Inghilterra, soffermandosi sull’identità della squadra e sulle caratteristiche che potrebbero mettere in difficoltà il Milan.

“Ci sono alcuni dettagli nuovi con Rose. Ma vedo lo stesso ritmo, lo stesso pressing: è l’identità di Rose. Hanno qualità nell’uno contro uno e hanno preso tanti nuovi giocatori forti sul mercato”, ha dichiarato Amorim.