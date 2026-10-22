Il Milan ripone nuovamente la propria fiducia in Alphadjo Cisse per cercare di sorprendere l'Europa (e il Bournemouth)

Oggi ilsarà in campo a Bournemouth per la terza giornata della League Phase di Europa League. Tuttavia, la squadra di Ruben Amorim si presenta a questo incontro notevolmente rimaneggiata, priva di uno dei suoi elementi più cruciali:. L'assenza del calciatore portoghese si fa sentire, ma l'allenatore delsembra avere le idee piuttosto chiare su chi schierare questa sera.

A questo proposito, i colleghi de Il QS, edizione Il Giorno, hanno titolato questa mattina "Ramos ko. Ancora Cisse per sorprendere l'Europa", proprio nel giorno del suo compleanno.

Per la partita di Europa League di domani sera a Bournemouth, l'AC Milan ha pubblicato una breve informativa per i sostenitori che parteciperanno all’evento dal vivo

AereoDall'Aeroporto di Southampton: bisogna recarsi alla stazione Southampton Airport Parkway, che è collegata all’aeroporto, e da qui partono treni diretti verso Bournemouth in circa 40-50 minuti.

Dall'Aeroporto di Heathrow: sono disponibili autobus National Express che portano direttamente a Bournemouth (ci vogliono circa 2-2,5 ore), oppure il treno con cambio a Woking o Southampton.

Mezzi pubbliciLa stazione ferroviaria più prossima allo stadio è Pokesdown (direzione Boscombe), distante circa un miglio (all’incirca 1,6 km) dal campo e raggiungibile con una passeggiata di circa 15 minuti. Attualmente, questa stazione non è attrezzata per persone con disabilità. La stazione di Bournemouth si trova a circa 30 minuti a piedi dallo stadio ed è accessibile. I treni passano frequentemente da diverse zone di Dorset e Hampshire.

AutoDalla zona centrale di Bournemouth, il Vitality Stadium (situato a Kings Park) si trova a circa 2 miglia (3 km) di distanza e ci vogliono circa 10-15 minuti in auto, anche se il tempo di percorrenza può aumentare durante i giorni di gara a causa del traffico. Di solito, si esce dalla città verso est, seguendo la direzione di Boscombe lungo Holdenhurst Road. È consigliabile inserire nel navigatore il codice postale BH7 7AF.

Punto di ritrovo

Il punto di incontro è ubicato presso «The George Tapps, 207-215 Old Christchurch Road, Bournemouth, BH1 1JZ» e rimarrà aperto a partire dalla mattina dell’evento, in una zona ricca di pub e ristoranti dove è possibile mangiare e bere. Dalla location di incontro, i tifosi possono prendere il treno da Bournemouth a Pokesdown, che dista circa 15 minuti a piedi dallo stadio e offre un percorso breve. Da Pokesdown, inizia il cammino per raggiungere lo stadio, che passerà attraverso Kings Park per fornire ai tifosi una strada più ampia su cui sostare (Fan walk).

A causa di una decisione delle autorità di sicurezza pubblica a Bournemouth, la location per il ritiro dei biglietti riservati ai tifosi del Milan è stata modificata e non sarà più all’Hotel NICI Bournemouth. Il nuovo luogo di raccolta, che è lo stesso del meeting point dedicato ai tifosi rossoneri, sarà: The George Tapps 207-215 Old Christchurch Road Bournemouth, BH1 1JZ

La struttura si trova in centro, a circa 20 minuti a piedi dall’Hotel NICI. Il ritiro dei biglietti sarà attivo dalle ore 12:30 fino alle 19:00.

Parcheggio

Per parcheggiare gratuitamente a solo 10 minuti a piedi dallo stadio, le Avonbourne Academies (precedentemente note come Harewood College) aprono 3 ore prima dell’inizio della partita nei weekend e 1 ora e 45 minuti prima nelle partite infrasettimanali. Se utilizzate un navigatore satellitare, vi chiediamo di non inserire il codice postale ma di impostare "Harewood Avenue". Il parcheggio offre circa 200 posti, di cui 3 sono destinati a persone diversamente abili.