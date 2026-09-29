A gennaio, il Milan riprenderà le trattative per fornire a Ruben Amorim un nuovo difensore. Torna in mente l'idea di Kim proveniente dal Bayern Monaco, insieme a Inacio e Gabriel.

Anche nell'ultima fase del mercato estivo, ilha cercato di "regalare" al suo allenatore quel difensore richiesto con insistenza, ma i rossoneri non sono stati in grado di persuadere lo Sporting Lisbona ad autorizzare il trasferimento die, pertanto, nessun giocatore è stato acquisito. A gennaio, i dirigenti di via Aldo Rossi tenteranno di colmare questa mancanza: il calciatore portoghese resta un'opzione, così come il suo connazionale, ma attenzione ad un nome che potrebbe diventare interessante nei prossimi mesi, ossiadel Bayern Monaco.

Il Bayern Monaco mira a rinnovare il contratto di Kim, ma è necessario monitorare la situazione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il suo attuale contratto è valido fino al 2028 e i tedeschi hanno in mente di offrirgli presto un'estensione, ma bisogna considerare le ambizioni dell'ex giocatore del Napoli, che non è un titolare fisso nella formazione di Kompany. Ecco perché, dopo tre anni in Bundesliga, potrebbe valutare con interesse l'opportunità di giocare con maggiore continuità altrove. L'Italia è nella testa di Kim, che conserva un buon ricordo della sua avventura al Napoli e sarebbe felice di tornare.

Il Milan, dunque, rimane in attesa e osserva l'evoluzione dei colloqui per il rinnovo del contratto tra il difensore sudcoreano e il Bayer Monaco. Tuttavia, il club rossonero non è l'unico interessato al giocatore, che suscita l'interesse anche da parte di Aston Villa e Tottenham. Non è la prima volta che il Milan si interessa a lui, ma nelle ultime due finestre di mercato il calciatore ha sempre scelto di rimanere in Germania per giocarsi le sue possibilità. Qual è il costo di Kim? La cifra è piuttosto contenuta, intorno ai 25 milioni di euro, mentre potrebbe rappresentare un problema il suo elevato stipendio, che attualmente parte da una richiesta di almeno sette milioni di euro netti all'anno.