Strahinja Pavlovic è sempre più centrale nel progetto del Milan. Il difensore serbo ha conquistato un ruolo di primo piano nella retroguardia rossonera e la società vuole riconoscere la sua crescita anche sul piano contrattuale. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sono già stati avviati i contatti per prolungare l'accordo e adeguare lo stipendio del centrale.

Il Milan vuole blindare Pavlovic

L'attuale contratto del difensore scade nel 2028, con un'opzione per un'ulteriore stagione. La dirigenza rossonera, però, avrebbe intenzione di anticipare i tempi e mettere al sicuro il futuro del giocatore con una nuova intesa.

L'obiettivo sarebbe arrivare a un contratto valido fino al 2031, estendendo di due anni la durata rispetto all'accordo attuale. Una scelta legata anche all'interesse manifestato nei suoi confronti da diversi club internazionali durante l'ultima sessione di mercato.

Previsto anche l'adeguamento dell'ingaggio

Parallelamente al prolungamento, il Milan starebbe preparando anche un importante riconoscimento economico. L'ingaggio di Pavlovic dovrebbe infatti essere portato a circa 3 milioni di euro netti a stagione più bonus, quasi il doppio rispetto alle condizioni attuali.

La società vuole quindi valorizzare il rendimento del difensore e, allo stesso tempo, allontanare eventuali pretendenti interessate al suo cartellino.

Pavlovic felice a Milano

Dal canto suo, il centrale serbo avrebbe manifestato il proprio gradimento per la possibilità di continuare la sua esperienza in rossonero. Pavlovic si sarebbe infatti ambientato molto bene sia all'interno della squadra sia nella città di Milano.

Un elemento che potrebbe favorire il raggiungimento dell'intesa nelle prossime settimane. Il Milan, dopo aver respinto gli interessamenti arrivati durante l'estate, punta così a trasformare la fiducia nei confronti del difensore in un nuovo accordo a lungo termine.