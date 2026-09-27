Yunus Musah è tornato a vestire la maglia degli Stati Uniti e lo ha fatto dal primo minuto. Il centrocampista del Milan è stato infatti schierato titolare nella vittoria per 4-1 ottenuta dalla Nazionale americana contro il Perù, in un'amichevole disputata durante la sosta internazionale. Un ritorno importante per il classe 2002, che ha ritrovato spazio nel gruppo del commissario tecnico Mauricio Pochettino dopo una stagione trascorsa lontano dalla selezione.

Musah subito titolare con gli Stati Uniti

Pochettino ha scelto Musah nell'undici iniziale, affidandogli un posto nel centrocampo a due al fianco di Adams. Una scelta che testimonia la fiducia ritrovata nei confronti del giocatore del Milan, protagonista di un buon avvio di stagione in rossonero.

Il centrocampista ha disputato 62 minuti, prima di lasciare il terreno di gioco nella ripresa. Al suo posto è entrato Gio Reyna.

Una risposta arrivata dal campo

Il ritorno in Nazionale arriva dopo un lungo periodo di assenza. Musah aveva infatti trascorso l'intera stagione precedente senza essere convocato dagli Stati Uniti, ma il rendimento mostrato con il Milan ha contribuito a riaprire le porte della selezione.

La continuità conquistata agli ordini di Ruben Amorim ha quindi avuto un riflesso anche sul percorso internazionale del centrocampista, tornato a essere preso in considerazione da Pochettino.

Il Milan osserva con attenzione

In casa rossonera il ritorno di Musah in Nazionale rappresenta anche un segnale positivo sul percorso intrapreso dal giocatore. Il centrocampista è chiamato ora a proseguire sulla stessa strada per consolidare il proprio ruolo all'interno della squadra di Amorim.

La vittoria per 4-1 contro il Perù gli ha permesso inoltre di mettere minuti nelle gambe durante la sosta. Per il Milan resta ora da attendere il rientro del giocatore a Milanello, dove riprenderà il lavoro in vista dei prossimi impegni ufficiali.