La Lega Serie A ha ufficializzato date e orari dalla 12ª alla 19ª giornata: per il Milan anche le sfide contro Napoli, Roma e Fiorentina. Definito anche l’ottavo di Coppa Italia.
Leao-Milan, addio in estate?
Nuove date da segnare sul calendario per tutti i tifosi del Milan. La Lega Serie A ha ufficializzato il programma delle partite dalla 12ª alla 19ª giornata, accompagnando i rossoneri fino all’inizio di gennaio 2027. Un calendario fitto di appuntamenti importanti, con diverse sfide di primo piano.
Il calendario del Milan dalla 12ª alla 19ª giornata
Si parte da San Siro con la sfida contro il Frosinone, in programma domenica 22 novembre alle 18.00. La giornata successiva vedrà invece il Milan impegnato in trasferta contro il Cagliari.
Questo il programma completo:
- 12ª giornata: Milan-Frosinone, domenica 22 novembre alle 18.00 – DAZN/Sky/NOW
- 13ª giornata: Cagliari-Milan, lunedì 30 novembre alle 20.45 – DAZN
- 14ª giornata: Milan-Parma, domenica 6 dicembre alle 20.45 – DAZN
- 15ª giornata: Napoli-Milan, domenica 13 dicembre alle 20.45 – DAZN
- 16ª giornata: Milan-Como, sabato 19 dicembre alle 18.00 – DAZN
- 17ª giornata: Monza-Milan, sabato 2 gennaio alle 20.45 – DAZN/Sky/NOW
- 18ª giornata: Milan-Fiorentina, martedì 5 gennaio alle 20.45 – DAZN/Sky/NOW
- 19ª giornata: Roma-Milan, sabato 9 gennaio alle 18.00 – DAZN
C'è anche il Monza in Coppa Italia
Contestualmente sono state definite anche data e ora dell’ottavo di finale di Coppa Italia. Il Milan affronterà il Monza a San Siro in una sfida secca.
L’appuntamento è fissato per mercoledì 13 gennaio alle 21.00, con la partita che sarà trasmessa in diretta su Mediaset.
Sarà dunque un periodo particolarmente intenso per la squadra rossonera, chiamata ad affrontare otto giornate di campionato tra fine novembre e gennaio, oltre all’impegno di Coppa Italia contro il Monza.
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