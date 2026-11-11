Per una generazione di tifosi rossoneri Alexandre Pato resta la grande domanda senza risposta: quanto sarebbe potuto diventare forte senza tutti quegli stop? Il brasiliano ha provato a raccontare la sua versione nella lunga chiacchierata con Luca Toni per il programma di Prime Video, e ne è uscito un ritratto pieno di ricordi, affetto e qualche sassolino tolto dalla scarpa.

I numeri della sua avventura milanista, dal gennaio 2008 al gennaio 2013, dicono 150 partite ufficiali, 63 gol e 18 assist, con lo scudetto e la Supercoppa italiana del 2011. Pato ha ricordato di aver scelto il Milan pur avendo sul tavolo le proposte di Inter, Chelsea, Barcellona e Real Madrid, anche per la presenza in rosa di Ronaldo. E ha raccontato il benvenuto ricevuto appena arrivato: un intervento durissimo di Kakhaber Kaladze, la spinta dei compagni brasiliani a restituirlo e, da lì in poi, la sensazione di essere protetto da uno spogliatoio di campioni.

Il numero privato prima di ogni partita

Il capitolo più curioso riguarda Silvio Berlusconi., ha raccontato Pato, spiegando che bastava vedere comparire un numero privato sul telefono per capire chi fosse. I consigli erano soprattutto tattici: «Mi diceva di non stare largo ma vicino alla porta». E quando il giovane attaccante gli faceva notare che le scelte spettavano all'allenatore, il presidente tagliava corto: «Risolvo io col mister».

Fu ancora Berlusconi a convocarlo a casa per dirgli che non voleva lasciarlo partire, ai tempi del mancato trasferimento al Paris Saint-Germain, perché il club puntava su di lui per il futuro. Ed è proprio da quel momento, nel racconto del brasiliano, che sono cominciati i guai fisici.

Pato ha messo nel mirino la gestione di quel periodo, l'epoca del Milan Lab. Ha ricordato una settimana di test ad Atlanta, con dodici ore di volo all'andata e altrettante al ritorno e un solo allenamento svolto, seguita il giorno dopo dalla partenza per Barcellona. In partita, allungando la gamba, ha avvertito un problema al flessore; Alessandro Nesta, ha raccontato, entrò nello spogliatoio furioso, convinto che non avrebbe dovuto giocare. Il ricordo più amaro, però, sono le voci di persone del club secondo cui non sarebbe più tornato in campo: «Questo è stato triste».

Nessun rancore verso la società, ha tenuto a precisare: il Milan, per lui, resta il club che gli ha dato tutto, anche se quella fase, a suo giudizio, poteva essere gestita meglio. «Non è stato un problema mentale», ha aggiunto, ammettendo che con la testa di oggi si comporterebbe in un altro modo. Un tema, quello della gestione fisica, che resta attuale anche a Milanello, dove Ruben Amorim spera di sfruttare la sosta per riavere a disposizione alcuni giocatori.

Non mancano i momenti belli. «Il Derby di Milano è la partita più bella del calcio italiano», ha detto, e sul gol più bello non ha dubbi: «Il goal al Barcellona è stato il più bello della mia carriera». Pato non è l'unico ex a guardarsi indietro in questi giorni: anche André Silva ha riletto con un pizzico di rimpianto il suo passato rossonero.

E il futuro? A 37 anni il brasiliano non esclude un ritorno in campo e, se arrivasse una chiamata dall'Italia, ascolterebbe volentieri. «Oggi 10-15 gol in Serie A li farei», ha assicurato, sostenendo di conoscere il proprio fisico e di sapere come allenarsi per tornare competitivo. Una provocazione o una speranza: in ogni caso, il segno che il legame con il nostro campionato, e con San Siro, non si è mai spezzato.