Il nuovo stadio di Milano è ancora un progetto, ma per le casse del Milan produce già entrate. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i rossoneri e l'Inter hanno iniziato a incassare dal contratto firmato con Generali, il partner che darà il nome al futuro impianto: il Generali Stadium.

La novità sta nella struttura dell'intesa. Il gruppo triestino non aspetterà il taglio del nastro per pagare: entra subito nel mondo dei due club come Official Insurance Partner e, per i prossimi cinque anni, verserà 10 milioni di euro a stagione a ciascuna società. Il nome Generali Stadium, inoltre, sarà utilizzato fin da ora, anche prima che lo stadio esista fisicamente.

Cosa succede dopo l'inaugurazione

La seconda fase scatterà con l'apertura dell'impianto, collocata in teoria a circa cinque anni dall'avvio del contratto. A quel punto l'accordo verrà rimodulato: Generali riconoscerà 15 milioni annui a ogni club, quindi 30 milioni complessivi, per una durata di vent'anni. Il valore totale dell'operazione è indicato in 650 milioni di euro.

Si tratta della cifra più alta mai registrata in Europa per i soli diritti di denominazione di uno stadio. Il confronto con gli altri grandi club lo conferma: Spotify versa al Barcellona circa 20 milioni a stagione, ma per un pacchetto che va oltre il nome del Camp Nou; Riyadh Air vale circa 15 milioni per la parte legata allo stadio dell'Atletico Madrid; Allianz garantisce al Bayern 13 milioni. Anche l'Allianz Stadium della Juventus, secondo le stime riportate, si ferma tra gli 8 e i 10 milioni.

Il contratto passa attraverso la società Stadio San Siro, partecipata in parti uguali da Milan e Inter. A condurre la trattativa sono stati i due Chief Revenue Officer, Giorgio Ricci e Maikel Oettle.

Perché conta per il Milan

Per il club di RedBird l'impatto va oltre la cifra in sé. Dieci milioni all'anno, garantiti per cinque stagioni, sono una base di ricavi stabile in un periodo in cui la società sta ridisegnando anche la propria struttura dirigenziale, come abbiamo raccontato parlando di. Entrate di questo tipo pesano sui parametri finanziari e, di conseguenza, sulla capacità di investire sul mercato.

Il progetto del nuovo stadio è stato presentato una decina di giorni fa. Con questo accordo, Milan e Inter dimostrano di poter già trasformare quel progetto in ricavi concreti, ben prima dell'apertura.